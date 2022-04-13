Інфляція в Україні зростає - дані НБУ за червень

Пресслужба Національного банку України опублікувала звіт по інфляції в Україні. Згідно з підсумками червня, національний регулятор може зробити висновки про рівень споживчої інфляції в країні.

Вказується, що даний показник залишився на рівні в 9,5%. Всього лише за місяць даний показник виріс на 0,2% і перевищив ті прогнози, які раніше давали експерти НБУ. Повідомляється, що в першу чергу ціни зросли на соняшникову олію і продукти її переробки.

«Збільшення виробничих витрат на сировину і енергію позначилося на вартості макаронних і кондитерських виробів, м'ясних і молочних продуктів», - кажуть у національного регулятора.

Також в НБУ говорять про підвищення вартості послуг в Україні на 8,1%, а також про зростання цін в громадських закладах.