Інфляція в Україні: думка Національного банку

Національний банк України розмістив на своїй сторінці Facebook важливу заяву. У ньому йдеться про те, що зниження інфляційної мети НБУ може бути занадто рано не дивлячись на зупинку цін в країні.

Нацбанк зазначив, що інфляційну мету на показнику 5% встановили тільки 5 років тому і лише в 2019 році її вдалося досягти. Він пояснив, що для зниження інфляційних очікувань, тобто побоювань про зростання цін в майбутньому, інфляційну мету часто утримують на одному рівні кілька років. Якщо протягом відведеного часу центробанк демонструє здатність досягати встановленої мети, довіру громадян до нього зростає, а економіка розвивається. Лише в цьому випадку можна прийняти рішення про зниження інфляційної мети.

Нацбанк уточнив, що в розвинених державах інфляційна мета зазвичай дорівнює приблизно 2%, в країнах, що розвиваються - 3-5%. За його інформацією, інфляція 0% і навіть дефляція часто чинять негативний вплив на стан економіки, позбавляє бізнес мотивації до збільшення виробництва і відкриття нових проектів.

НБУ зазначив, що прийнятний показник інфляції - 5% +/- 1%. Він підкреслив, що несильні відхилення не завдадуть шкоди економіці, а якщо рівень інфляції істотно відхилиться від мети, вживе заходів для повернення її до встановленого показника.