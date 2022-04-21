Інфляція в росії набирає обертів, спалюючи доходи та заощадження громадян

14:34 21 квітня Київ, Україна

Станом на 15 квітня темпи зростання індексу споживчих цін у рф досягли 17,6% і другий тиждень поспіль переписали рекорд із лютого 2002 року, випливає з даних мінекономрозвитку та росстату.



За п'ять тижнів війни з Україною ціни зросли більше, ніж за минулий рік (8,7% проти 8,39%), а продовольча інфляція підібралася до 20-відсоткової планки на тлі синхронного подорожчання майже всіх соціально значущих продуктів харчування.



Річне зростання цін на курятину досягло 15,1%, на яловичину - 24%, на рис - 31,7%, на гречку - 43,3%.



Цукор коштує на 69,9% дорожче, ніж рік тому; чай, сіль, молоко, масло та вермішель - на 21-26%. Зростання цін на цибулю досягло 62,9%, на картоплю - 40,5%, на моркву - 47,4%, на капусту - 267,1%.



У міру того, як ціни зростають, російські споживачі страждають від втрати купівельної спроможності, але це лише початок економічного шоку від санкцій, вважає Скотт Джонсон, економіст Bloomberg Economics: коли люди почнуть втрачати роботу, падіння реальних доходів посилиться.



Водночас із рекордною за 20 років швидкістю (на 5% за місяць) почали підвищувати відвантажувальні ціни російські виробники товарів. А це означає, що заміна імпорту якщо і буде, то дуже дорогою.



Коли інфляція вимірюється десятками відсотків, головний удар падає на незаможні класи, їхні доходи залежать від роботодавців, вони не еластичні до зростання цін, у їхніх витратах набагато більшу вагу займає продовольство.



Різке зниження споживчого попиту вже видно на рівні регіонів і ситуація може погіршитися з огляду на те, що інфляція в найближчі місяці швидше за все перевищить 20%.



Люди ще не усвідомили масштаби того, що відбувається, але незабаром зміни стануть помітними: звичне для провінції життя, коли сім'я не може прожити без саду – городу та включення в «сіру економіку», поширюватиметься і на найбільші міста, зокрема, москву та петербург.

Модель помірної бідності пошириться набагато ширше і опуститься на нижчий рівень роздрібного споживання.