Інфляція і ціни ростуть - макропрогноз для України

Експерти з економіки відзначають, що інфляція в Україні до кінця року прискорить своє зростання. У травні відзначався мінімум індексу споживчих цін, але до вересня 2020 року населення відзначило зростання цін.

Що ж активізує інфляцію, і які групи товарів подорожчають вже найближчим часом? Перша половина 2020 пройшла під знаком карантину. Внутрішнє споживання товарів і послуг в Україні скоротилося, а з ним і виробництво. Внаслідок зупинки економіки інфляція в травні цього року склала всього 1,7%.

У літні місяці економічне зростання і споживчий попит почали відновлюватися, але досить повільно. Тому ціни на одяг і техніку не росли, а на сезонні продукти взагалі падали. Винятком в споживчому кошику були тільки фрукти, зокрема, яблука і черешні. Їхня вартість, якщо порівняти з минулим роком, зросла майже на третину внаслідок заморозків навесні 2020-го.

Однак до кінця літа, як порахували в Мінекономрозвитку, інфляція дещо зросла в річному обчисленні - до 2,5%. В основному це стало наслідком серпневого підвищення вартості комунальних послуг, зокрема, подорожчання природного газу на 37,7%.

Зростання ціни на газ на світових ринках, на думку керівника аналітичного відділу Альфа-Банку Україна Олексія Блинова, в найближчі місяці стане одним з основних чинників зростання інфляції. Адже підвищиться вартість, зокрема, виробництва і транспортування продовольчих товарів.

Більш того, констатує експерт, аграрії в цьому році отримали значно менші врожаї в порівнянні з торішніми рекордами. Вже у вересні це призвело до зростання цін на деякі важливі продовольчі товари в споживчому кошику. Так, за останні два тижні більш ніж на 10% зросла роздрібна ціна на цукор.

Також в міжнародних портах піднялися ціни на зерно, подорожчала соняшникова олія. І в найближчі місяці цю тенденцію повною мірою відчують і роздрібні споживачі. Всеукраїнська організація пекарів уже заявила, що хліб, імовірно, подорожчає. Адже борошно, цукор і масло - основні складові хлібобулочних виробів.

У Мінекономрозвитку підтверджують, що основним фактором, який буде підганяти інфляцію в наступному році, будуть саме дії Кабміну і Нацбанку - тобто насичення економіки грошима. Як через підвищення мінімальної зарплати, так і через збільшення грошової маси в обігу. Простіше кажучи, Мінфін друкуватиме облігації, які буде викуповувати НБУ, друкуючи нові гроші.

На думку експертів, ймовірно, що уряд спробує підвищити адміністративно регульовані тарифи, збори, ренту і акцизи. Таким чином, за оцінками аналітиків, уже в першому кварталі 2021 інфляція досягне 7%. І цим проб'є діапазон в 4-6%, закладений Нацбанком. Це стане першим випадком помітного прискорення інфляції за останні три роки.

Водночас поки немає економічних підстав для повернення інфляції до двозначного рівня, який спостерігався протягом 2014-2017 років.