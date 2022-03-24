Інфляційний звіт НБУ - рівень ВВП

Національний банк України склав інфляційний звіт за жовтень 2020 року. Згідно з ним, після 6% скорочення українська економіка повернеться до показника 4% і стабілізується.

«Водночас, за допомогою облікової ставки Національний банк сповільнить інфляцію до цільових значень вже в 2022 році», - сказано в повідомленні.

«Економіка вже дає позитивні сигнали. З травня у міру ослаблення карантину триває пожвавлення економічної активності. Завдяки стрімкому відновленню споживчого попиту воно відбувається навіть швидше, ніж очікувалося. Економіку підтримує зростання доходів громадян, поліпшення зовнішньої кон'юнктури, а також нарощування витрат бюджету на дорожню інфраструктуру».

Відновлення могло бути ще швидшим, але через несприятливі погодні умови показники агросектора будуть гірші, ніж торішні, додали в НБУ.

Основним драйвером зростання ВВП на рівні 4% в 2021-2022 рр. залишатиметься приватне споживання.