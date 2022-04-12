Індія відмовилася від закупівлі російської нафти

14:39 12 квітня Київ, Україна

Найбільший нафтопереробник Індії Indian Oil Corporation виключив російську нафту Urals та низку інших високосірчистих сортів із нещодавньої закупівлі. На це рішення міг вплинути заклик Байдена не збільшувати імпорт російської сировини.

Про це повідомляє Reuters.

За їхньою інформацією, Indian Oil повідомила учасникам ринку, що нафта сортів Das, Eugene Island, Thunder Horse та Urals більше не входить до тендеру, який завершується у вівторок, 12 квітня.

Наприкінці березня Indian Oil купила 3 млн барелів Urals у рамках тендеру з навантаженням у травні, писало Reuters, посилаючись на торгові джерела. За їхніми даними, нафту було придбано у трейдера Vitol на умовах постачання зі знижкою. Це стало вже другою покупкою російської нафти індійським нафтопереробником із початку війни росії в Україні, зазначило агентство.



Bloomberg повідомляв, що росія запропонувала Індії велику знижку на свою нафту (мінус $35 за барель щодо цін на початок «операції»). Джерела агентства стверджували, що москва домагається укладання контракту на постачання як мінімум 15 млн барелів до кінця 2022 року, а переговори ведуться на рівні урядів.



У свою чергу, президент США Джо Байден 11 квітня в ході відеоконференції з главою індійського уряду Нарендрою Моді закликав його не збільшувати імпорт російської нафти, зазначивши, що на тлі агресії рф, що триває проти України, це не на користь Індії. Байден пообіцяв допомогти країні диверсифікувати постачання енергоносіїв.

Росія зіткнулася з бойкотом з боку покупців нафти в Європі після вторгнення в Україну. За оцінкою Bloomberg, наприкінці березня експорт нафти з росії впав на 26% при знижках 30-35 доларів за барель.