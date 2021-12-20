Індексація пенсій: як і кому піднімуть виплати

Індексація пенсій в Україні - очікувана подія в 2021 році. Радник міністра соціальної політики України розповів в інтерв'ю ЗМІ, яким буде механізм підвищення пенсій для українців. Також Микола Шамбір докладніше пояснив, на скільки і кому зможуть підвищити виплати.

"Індексація пенсій вже проведена, українці отримують проіндексовані державні виплати з першого березня 2021 року. Вже починаючи з четвертого березня люди стали отримувати підвищені виплати. На сьогодні майже перед усіма пенсіонерами проведені розрахунки за березень поточного року", - пояснив Микола Шамбір.

Радник глави Мінсоцполітики заявив, що підвищені пенсії отримали близько восьми мільйонів громадян України. Середнє підвищення держвиплат склало триста гривень. Розмір індексації пенсій визначений законом, фактично він не може змінюватися навіть постановою Кабміну. В 2021 році індексація виплат розрахована на 11% в залежності від робочого стажу і заробітку громадян.

"Середня зарплата, показник якої береться для розрахунку виплати пенсій, виросла на сімнадцять відсотків, а рівень інфляції в минулому році склав п'ять відсотків. Ці показники стають відомі в лютому. Березень є найбільш раннім часом, коли можна провести індексацію пенсій", - розповів Микола Шамбір.

Протягом 2021 року передбачена ще низка підвищень пенсійних виплат, але їх не можна повною мірою назвати індексацією. З квітня почнуть підвищувати виплати працюючим пенсіонерам, при цьому буде врахована їхня зарплата за останні два роки. Також очікується підвищення пенсій у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму, що теж передбачено законом "Про державний бюджет". Наступний етап такого підвищення запланований на грудень поточного року.