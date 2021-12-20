Індексація пенсій: як і кому піднімуть виплати

Індексація пенсій в Україні - очікувана подія в 2021 році. Радник міністра соціальної політики України розповів в інтерв'ю ЗМІ, яким буде механізм підвищення пенсій для українців. Також Микола Шамбір докладніше пояснив, на скільки і кому зможуть підвищити виплати.
Радник глави Мінсоцполітики заявив, що підвищені пенсії отримали близько восьми мільйонів громадян України. Середнє підвищення держвиплат склало триста гривень. Розмір індексації пенсій визначений законом, фактично він не може змінюватися навіть постановою Кабміну. В 2021 році індексація виплат розрахована на 11% в залежності від робочого стажу і заробітку громадян.
Протягом 2021 року передбачена ще низка підвищень пенсійних виплат, але їх не можна повною мірою назвати індексацією. З квітня почнуть підвищувати виплати працюючим пенсіонерам, при цьому буде врахована їхня зарплата за останні два роки. Також очікується підвищення пенсій у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму, що теж передбачено законом "Про державний бюджет". Наступний етап такого підвищення запланований на грудень поточного року.
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