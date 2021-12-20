Індексація пенсій та інші новини ПФУ

«Гаряча лінія» Пенсійного фонду України дозволила жителям столиці звернутися з актуальними питаннями до керівництва фонду. Щодо перерахунку пенсій і специфіки роботи ПФУ в період карантину розповідала заступниця Головного управління Пенсійного фонду України Олена Бойко.

Режим роботи органів Пенсійного фонду в умовах протиепідемічних обмежень, як опікуну змінити спосіб виплати пенсії, як проводився перерахунок пенсії з 1 березня 2021 - на ці та інші питання надавала відповіді Бойко громадянам.

Вона нагадала, що перерахунок пенсії відбувся автоматично, без особистого звернення громадян до органів Пенсійного фонду. Для громадян, які отримують пенсію відповідно до закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» і які мають страховий стаж 35 років для чоловіків і 30 років для жінок розмір пенсійної виплати не може бути нижче 2200 грн.

Також заступниця Головного управління Пенсійного фонду України повідомила тим, хто дзвонив, що в зв'язку з введенням карантинних заходів передбачено обмеження доступу відвідувачів до приміщень органів Пенсійного фонду. Працювати фахівці сервісних центрів будуть у виняткових випадках (за винятком) із суворим дотриманням карантинних обмежень.