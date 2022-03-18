Індексація пенсій: що чекає українців

З 01 липня в Україні більшість пенсіонерів отримають надбавку до пенсії. Зміни у виплатах відбудуться у тих, хто отримує мінімальну пенсію, надстаж, а також максимальні виплати. За оцінкою експертів також відбудеться перерахунок прожиткового мінімуму для непрацездатних українців.

Мінімальна пенсія

Надбавка складе всього 85 грн - з 1769 до 1854 грн. Варто зазначити, що такі виплати отримують лише ті українці, які не виконали вимоги щодо стажу і не досягли віку 65 років. У зворотному випадку їхня виплата вже становить не менше 2400 грн.

Максимальна пенсія

Ті, у кого найбільші виплати, можуть розраховувати на надбавку в розмірі 850 грн. Річ в тому, що їхня пенсія не може бути вище 10 прожиткових мінімумів. До липня це 17 690 грн, а після 1 липня вже 18 540 грн.

Надбавка за надстаж

Чоловік, у якого більше 35 років стажу, за кожні додаткові 12 місяців може отримати надбавку до пенсії в розмірі 1% прожиткового мінімуму. Зараз це 17,69 грн, а після 1 липня вже 18,54 грн. Та ж норма стосується і жінок, проте до них застосовують більш м'яку вимогу по стажу - 30 років.