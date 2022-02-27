Імпортний газ зростає в ціні

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України опублікувало на своєму сайті вартість імпортного природного газу. Згідно з даними, на вересень 2020 року ціна продукції - 3955,8 грн за 1 тисячу кубометрів (близько 140 доларів).

Таким чином, у порівнянні з серпнем 2020 року ціна імпортного газу зросла на 35,6% в гривневому еквіваленті (з 2918,1 грн за 1 тисячу кубометрів) і на 32,5% в доларовому еквіваленті (з 106,1 долара за 1 тисячу кубометрів).

При цьому в порівнянні з груднем 2019 року ціна імпортного газу знизилася на 20,5% в гривневому еквіваленті (з 4130,7 грн за 1 тисячу кубометрів) на 4,2% в доларовому еквіваленті (з 176,7 долара за 1 тисячу кубометрів).

Середня ціна природного газу для побутових споживачів в першому півріччі 2020 року склала 5 299,2 грн (з ПДВ) за 1 тис. куб. м. Це на 17,4% менше, ніж у другому півріччі 2019 роки (6 415,8 грн).

Водночас ціна газу для побутових споживачів була на 2,8% вищою, ніж для непобутових, тоді як раніше ціни для населення були нижчими, ніж для промисловості.

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природного газу в Україні в грудні 2019 року склала 4130,7 грн за 1 тисячу кубометрів. У порівнянні з груднем 2018 року ціна імпортного газу знизилася на 54,4%. У доларах ціна газу в грудні склала 176,7 долара за 1 тисячу кубометрів, що на 46,3% менше, ніж рік тому.