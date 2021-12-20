Імпорт України: «єдине вікно» допомагає

16:35 03 серпень Київ, Україна

На завершення I кварталу поточного року 99,7% транзитних операцій і 100% для імпорту здійснюються за допомогою «єдиного вікна» на митниці. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України. «1 + серпня 2016 на митниці запрацював сервіс" єдине вікно ", завдяки якому відбулося спрощення ведення зовнішньоекономічної діяльності для бізнесу шляхом перекладу взаємодії підприємств з митними та контролюючими органами в електронний формат», - йдеться в повідомленні. За 4 роки здійснено ряд перетворень: від змін в законодавстві - до впровадження технічних рішень для ефективного використання «єдиного вікна», зокрема, розробки і запуску державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі».

«Вигоди використання державного інформаційного веб-порталу" Єдине вікно для міжнародної торгівлі "очевидні. І не тільки для підприємця в зв'язку з відсутністю необхідності контактувати з цілим рядом контролюючих органів, але і для споживачів імпортних товарів, і, в загальному, для держави через значне зменшення різних ризиків », - пояснюють в Мінфіні.

Відзначається, що безумовними перевагами застосування «єдиного вікна» на митниці стали:

якісний контроль за виконанням підприємствами вимог законодавства;

оперативний обмін інформацією між митницею, підприємствами та державними органами;

протидія корупції - мінімізація offline-комунікації під час митних процедур;

спрощення ведення бізнесу в зовнішньоекономічній діяльності - можливість взаємодіяти з офісу або з дому.

«Введення" єдиного вікна "на митниці ініційовано Міністерством фінансів України в рамках комплексної реформи митниці. На сьогодні триває наполеглива робота над розширенням сфери застосування цього сервісу, вдосконалення використання електронних документів, завірених кваліфікованим електронним підписом, і взаємодії між декларантами, митницею та контролюючими органами », - підкреслив Юрій Драганчук, заступник міністра фінансів України. Крім цього, Мінфіном вже підготовлений новий порядок взаємодії між декларантами, митними та іншими державними органами з використанням механізму «єдиного вікна», який зараз узгоджується із зацікавленими державними органами.