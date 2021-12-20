Імпорт українського меду: США збільшили попит

13:30 10 липень Київ, Україна

Протягом I півріччя 2020 року Україна експортувала меду натурального на суму $ 52,05 млн, що на 12% більше, ніж в минулому році за аналогічний період. Про це свідчать дані Державної митної служби.Больше закупівлі цієї продукції за звітний період наростили країни Азії - на 46% ($ 2,08 млн у січні-червні 2019 до $ 3,05 млн - 2020 го). При цьому з усіх країн Азії імпортують український мед, 63% ($ 1,92 млн) закупівель припадає на Туреччину.

США в I півріччі збільшили імпорт українського меду на 57,6% - з $ 4,43 млн в 2019 році до $ 6,99 млн- в 2020 році. Таким чином, на цю країну припадає 92% всього експорту нашого меду в Америку. В ЄС цієї продукції за перші півроку було поставлено на суму $ 41,15 млн - на 4,7% більше, ніж в I півріччі 2019 ($ 39,33 млн). З країн ЄС більше українського меду імпортує Німеччина - на $ 11,43 млн проти 11,34 млн в 2019 році.

Незначну частку згаданої продукції купують також країни Африки - на $ 111 тис. Нагадаємо, протягом 2019 Україна експортувала 55,683 тис. Тонн меду натурального на суму $ 101,096 млн.