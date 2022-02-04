Імпорт вугілля в Україні зріс на 20%

Державна митна служба опублікувала звітність про імпорт України. Згідно з інформацією за I квартал 2021 року, імпорт вугілля було збільшено на 1,2 млн тонн. У процентному співвідношенні - це майже на 20% вище, ніж за I квартал 2020 року.

Так, в грошовому вираженні вугілля імпортовано на $655,92 млн, що на 4,5% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року ($627,78 млн).

Відомо, що географія імпорту вугілля була досить різноманітною. Вугілля надходило з таких країн, як:

РФ - на $394,75 млн (частка в імпорті 60,18%),

США - на $141,36 млн (21,55%),

Казахстан - на $79,11 млн (12,06%),

інші країни - на $40,7 млн (6,2%).

Слід зазначити, що з початку 2021 року експорт України вугілля склав 0,2 тис. тонн на $0,03 млн. Показник виріс в порівнянні з минулим роком, оскільки за аналогічний період 2020 року експорт вугілля не здійснювався.

Нагадаємо, що аналітики прогнозують зростання попиту на вугілля, нафту і газ в найближчі 15 років в шість разів. Це випливає зі звіту Міжнародного енергетичного агентства по глобальному зниженню викидів CO2 і попиту на викопні джерела енергії. Відзначається, що все залежить від того, наскільки швидко країни будуть вживати заходів щодо скорочення викидів.