Імпорт товарів в Україну перевищив експорт на 2,2 млрд доларів

Для зовнішньоекономічної діяльності країни дуже важливим є експорт власних товарів. На жаль, в умовах карантину під час всесвітньої пандемії коронавируса, відбувається скорочення як імпорту, так і експорту товарів і продукції. При цьому скорочення експорту відбувається нижчими темпами, ніж скорочення імпорту. Тобто, країна купує більше, а продає - менше.

За повідомленням Митної служби України, за сім місяців 2020 року загальний зовнішній товарообіг України скоротився на 4,2 млрд доларів і склав понад 55,4 млрд доларів.

"За січень-липень 2020 року загальний товарообіг України склав 55,48 млрд доларів. В Україну імпортували товарів на більш 28,8 млрд доларів (у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року імпорт зменшився на 4,2 млрд доларів або на 13%) ", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що експортували з України на 26,6 млрд доларів (зменшення експорту склало 2,1 млрд доларів або 7%). Негативне сальдо склало 2,2 млрд доларів.

"Найбільше імпортували товарів з країн ЄС - 43% від загальної кількості. З країн СНД - 16%, і з інших країн - 41%. Експортується в ЄС - 37% товарів від загальної кількості, в країни СНД - 13%, решта 50% - в інші ", - відзначили в службі.

Відзначимо, в першому півріччі 2020 року обіг торгівлі між Україною і Росією скоротився на 46% і склав 3,545 мільярда доларів.