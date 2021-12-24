Імпорт товарів в Україну перевищив експорт на 2,2 млрд доларів

Для зовнішньоекономічної діяльності країни дуже важливим є експорт власних товарів. На жаль, в умовах карантину під час всесвітньої пандемії коронавируса, відбувається скорочення як імпорту, так і експорту товарів і продукції. При цьому скорочення експорту відбувається нижчими темпами, ніж скорочення імпорту. Тобто, країна купує більше, а продає - менше.
За повідомленням Митної служби України, за сім місяців 2020 року загальний зовнішній товарообіг України скоротився на 4,2 млрд доларів і склав понад 55,4 млрд доларів.
Також наголошується, що експортували з України на 26,6 млрд доларів (зменшення експорту склало 2,1 млрд доларів або 7%). Негативне сальдо склало 2,2 млрд доларів.
Відзначимо, в першому півріччі 2020 року обіг торгівлі між Україною і Росією скоротився на 46% і склав 3,545 мільярда доларів.
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