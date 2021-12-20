Імпорт скоротився і обсяг держбюджету знизився - наслідки коронавируса

11:25 07 липень Київ, Україна

За дослідженнями фахівців, показники доходів бюджету в травні вже відображають негативні наслідки коронавируса на економіку, з якими зіткнулася Україна. Очікується, що пік кризи, який припав на травень, призведе до ще більшого падіння доходів бюджету в іюне.Експерти заявляють, що такі глибокі показники падіння доходів не свідчать про критичний внутрішньому стані економіки. Причина ж криється в різкому скороченні імпорту. Найбільше невиконання плану по наповненню державного бюджету демонструє митна служба України, яка в результаті скорочення імпорту різко зменшила справляння «імпортного ПДВ» і мит.

Деякі фахівці вважають, що Кабмін в черговий раз звернувся до маніпуляції, суть якої полягає в штучному заниженні планів по мобілізації фінансових ресурсів до державного бюджету в певні несприятливі місяці.

Таким чином, якщо уряд бачить, що в якомусь місяці намічається колосальний спад доходів, воно просто зменшує план доходів, щоб уникнути критики на свою адресу. Нагадаємо, що Національний банк України у своєму звіті про фінансову стабільність заявляє, що наслідком економічної кризи 2020 року стане припинення зростання реальних доходів українців. Трирічний цикл завершився.

Фахівці стверджують, що в квітні вперше з березня 2016 року реальна зарплата зменшилася на 0,5% через низьку ділову активність і менший попит на робочу силу. Але при цьому обсяги соціальної допомоги зросли. Зокрема були здійснені доплати до пенсій через коронавируса і їх щорічна індексація. Хоча це і не мало значного впливу на загальний рівень доходів населення.

Раніше повідомлялося, що обсяги надходжень від справляння податку фізичних осіб стали менше в період з березня по червень 2020 року на 10 - 80%. Про це повідомляє Державна податкова служба (ДПС). На веб-сайті ДПС повідомляється, що за січень-травень 2020 по порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, обсяги надходжень від справляння податку та збору на доходи фізичних осіб зросли на 7,5% і склали 3,1 млрд гривень.