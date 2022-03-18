Імпорт нафти в Україну знизився на 30%

Звіт Державної митної служби показав падіння імпорту нафти і сировини. Згідно з даними за січень-травень 2021 року, цифри скоротили на 30%. Тепер країна імпортує 438,87 тис. т, що на 186 тисяч тонн менше, ніж за аналогічний період 2020 року.

За п'ять місяців імпортовано сировини на 174,49 млн, що на 22,7% менше, ніж в січні-травні 2020 (225,69 млн). Україна імпортувала сировину з двох країн - Азербайджану (на 174,24 млн доларів) і Лівії (на 0,25 млн доларів).

Крім того, Україна за звітний період експортувала 89,96 тис. тонн нафти в Румунію на 27,13 млн доларів. Цей обсяг експортував міжнародний трейдер Trafigura. Ресурс був придбаний в «Укртранснафта», яка в свою чергу придбала його навесні 2020 року на спаді цін для подальшого перепродажу.

У січні-травні 2020 року Україна не здійснювала експорт.