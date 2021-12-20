Гральний бізнес в Україні - думка експерта

Економіст Олександр Савченко має свою думку про легалізацію грального бізнесу в Україні. Попри те, що тільки на ліцензіях Україна може заробити понад 7 млрд гривень, експерт налаштований критично.

Але депутати різних фракцій хочуть зменшити як оподаткування, так і плату за ліцензію. Зокрема, Савченко повідомив, чи вдасться наповнити цю статтю бюджету, незважаючи на те, що з початку року видали тільки 3 ліцензії.

«На мою думку, цифра, яку депутати заклали в кошторис бюджету, абсолютно неадекватна, помилкова, нереалістична. Цю цифру вони використовували як аргумент для голосування. В принципі, я підтримую цей закон, тому що він дозволить, принаймні, будь-які доходи, які раніше йшли правоохоронним органам за кришування, направити в бюджет. Мій прогноз надходжень від ліцензії - десь 1-1,5 млрд гривень на рік. Це максимум, що може дати продаж ліцензії. А взагалі, треба зрозуміти, що це супутній бізнес, і треба розглядати його як додаток до інших бізнесів. Перш за все - для готелів. У Сполучених Штатах дуже багато міст і готелів використовують наявність казино, а там вони такі, як стадіони - тільки для того, щоб завантажити готель у вихідні дні. У будні - працює бізнес», - зазначив він.

Також експерт висловився щодо того, кому вигідно просування у Верховній Раді ідеї зниження податків для грального бізнесу.

«Цей бізнес має своїх лобістів, і йому вигідно зменшити оподаткування, принаймні, видачі ліцензій. Також є в Раді депутати, які є прихильниками низької бази, вільного ринку, лібертаріанці. У них інший мотив до зменшення податків», - додав економіст.

Також, на його думку, за нинішньої ставки податків цей бізнес легально працювати не буде. І є небезпека, що він знову перейде в нелегальний сектор. Крім того, експерт вважає, що Україна не зможе в найближчі роки створити такі перлини казино, як в Монако.