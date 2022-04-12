"Хмельницькобленерго" порушив ліцензію і отримав штраф від НКРЕКП

"Хмельницькобленерго" порушив умови ліцензії і отримав штраф 170 тисяч гривень. Про це заявила пресслужба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Дане рішення було прийнято на засіданні НКРЕКП.

Комісія також зобов'язала Хмельницькобленерго врахувати в інвестиційній програмі на 2021 додатково отриманий дохід за результатами діяльності в 2019 -2020 роках в розмірі 21,037 млн гривень.

Штраф компанія отримала, зокрема, через низький рівень сервісу кол-центру, непроведений аудит фінансової звітності 2020 року, порушення при подачі документів в НКРЕКП.

Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), оштрафувала 5 енергопостачальників на 595 тис. грн за порушення ліцензійних умов.