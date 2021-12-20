Хліб подорожчає до 40 грн за буханець

21:37 29 листопад Київ, Україна

Незважаючи на рекордний урожай, вже наступного року ціна буханця хліба в Україні може перевищити 40 грн. До того ж він вироблятиметься переважно з імпортного зерна, йдеться у відеосюжеті видання «Дзеркало тижня».

Основна причина майбутнього подорожчання – найвища ціна на сировину. Цього року лише 40% зібраного в Україні зерна можна використати для випікання хліба. До того ж аграрне відомство вирішило експортувати більшість урожаю.





Попри це аграрне відомство цього року затвердило граничний обсяг експорту вітчизняного зерна на рівні 25 млн тонн без поділу на продовольчі та фуражні класи сировини. З 32 млн тонн зібраного цього року в Україні зерна лише 13 млн тонн за своїми якостями продовольче. При цьому нашій країні для забезпечення внутрішніх потреб необхідно 6 млн тонн якісного зерна на рік.Попри це аграрне відомство цього року затвердило граничний обсяг експорту вітчизняного зерна на рівні 25 млн тонн без поділу на продовольчі та фуражні класи сировини.

Тому на цей момент з 11 млн тонн пшениці, яку Україна вже встигла експортувати в інші країни, 90% або майже 10 млн тонн – саме продовольча пшениця.

Таким чином, вже зараз запаси пшениці всередині країни не відповідають потребам вітчизняної продовольчої галузі. Тому вітчизняні пекарі б'ють на сполох: їм доведеться купувати борошно за кордоном.