Хліб буде дорожчати до середини літа

Світовий ринок відзначив зростання цін на пшеницю. Стрибок відбувся і в Україні - експерти відзначили, що розцінки на хліб в країні ростуть з кожним місяцем. В середньому за рік аналітики відзначили зростання вартості на 12,5%. Згідно з їхньою думкою - підвищення цін буде тривати до червня.

«Незалежно від ситуації на світовому ринку з ціною пшениці, хліб в Україні дорожчає щомісяця на 1-1,5%. І якщо на цей момент в Україні загальна інфляція 7,5%, то за рік хліб в Україні подорожчав на 12,5%», - кажуть експерти.

«На світовому ринку ціни на пшеницю зростають, але вони будуть рости приблизно до червня 2021 року. У червні, за прогнозами, зміняться прогнози на урожай, який збирають в Європі. І якщо там буде урожай пшениці хороший, то зерно почнуть швидко продавати за зниженою ціною. Якщо на європейському континенті урожай чекатимуть поганий, то ціна пшениці буде триматися, щоб пізніше продати за гарною ціною», - заявляють фахівці.

Нагадаємо, що в Україні спостерігається підвищення цін на низку продуктових товарів. Такі негативні тенденції прокоментував глава українського уряду. У березні чиновник говорив, що уряд веде переговори з великими продуктовими мережами, щоб останні не підвищували ціни ще більше перед Великоднем.