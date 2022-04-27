Херсонський кавун як локально-географічний бренд, представлений в Європі

21:28 26 липня Київ, Україна





Міністерство економіки допоможе українським продуктам з історичним географічним походженням отримати реєстрацію географічного зазначення в Євросоюзі.

Про це повідомляється на сайті відомства за підсумками засідання експертної комісії за погодженням специфікацій товарів з географічними вказівками.



Всього мова йде про вісім продуктів, серед яких і херсонський кавун.

Зокрема, в Мінекономіки розглянули і погодили специфікації таких продуктів: Восьмим за рахунком географічно захищеним брендом України став херсонський кавун. Цей унікальний продукт за версією експертної комісії може займати гідне місце серед інших продуктів, представлених в Європі.Міністерство економіки допоможе українським продуктам з історичним географічним походженням отримати реєстрацію географічного зазначення в Євросоюзі.Про це повідомляється на сайті відомства за підсумками засідання експертної комісії за погодженням специфікацій товарів з географічними вказівками.Всього мова йде про вісім продуктів, серед яких і херсонський кавун.Зокрема, в Мінекономіки розглянули і погодили специфікації таких продуктів:



• Долина Фрумушика - застосовується для тихих вин, а саме білого, червоного і рожевого, які виробляються виключно з винограду, вирощеного в межах географічного району Долина Фрумушика (південно-західна частина Одеської області);

• Херсонський кавун - поєднання селекційних досягнень і кліматичних умов Херсонського регіону створили оптимальні умови для отримання плодів, які характеризуються високою врожайністю і унікальними смаковими якостями;

• Придунайська Бессарабія - застосовується для вин тихих та ігристих, які виробляються з винограду, який визначений за відповідними сортами і має походження не менше 85% з цього географічного місця;

• Ялпуг - назва місця походження, яке визначає територію виробництва вин тихих, розташовану навколо озера Ялпуг в південно-західній частині Болградського району Одеської області;

• Мед Закарпаття/Закарпатський мед - монофлорний або поліфлорний мед, особливі якості якого формуються завдяки специфічній медоносній флорі Закарпатського регіону, виділяється кілька видів меду.

• М'ясо баранини Фрумушика/Баранина Фрумушика - географічне зазначення для м'яса баранини Фрумушика, яке має репутацію унікального м'яса, отриманого з окремих порід овець, яких випасають на території Тарутинських степів. Щонайменше 60% відсотків кормів - це трава або сіно походженням з географічної території;

• Закарпаття/Закарпатське вино - географічне зазначення для тихого вина, яке виробляється з окремих сортів винограду, вирощених виключно на території певного географічного району (схили Карпатських гір, Закарпатської області - Берегівський, Ужгородський, Хустський і Мукачівський райони);

• Аша-Абага - географічне зазначення для вина тихого і ігристого, яке виробляється з сировини, щонайменше 85% якої вирощено на певній території навколо села Шабо Білгород-Дністровського району вздовж правого берега Дністровського лиману.



Відзначається, що наступним кроком після узгодження специфікацій стане реєстрація зазначених географічних зазначень на національному рівні.