Харківський ФДМУ віддасть спиртзавод другому учаснику аукціону за 53 млн грн - причина

Фонд державного майна в Харківській області опублікував інформацію про небажання покупця купувати активи Караванського спиртзаводу. За умовами аукціону приватизація стала можливою для другого учасника - ТОВ «Ревітес». За словами начальника відомства Дмитра Беспалова, вартість спиртзаводу для другого учасника в два рази менша - 53 млн гривень.

За його словами, підприємство, яке перемогло на аукціоні, повідомило, що втратило економічний інтерес до об'єкта і відмовилося його купувати. Тому ФДМ почав роботу з другим переможцем. Планується завершити цей процес за кілька тижнів.

«Підприємство готове заплатити запропоновану суму», - додав Беспалов.

Якщо учасник, який посів друге місце, також відмовиться від покупки, то об'єкт буде в найкоротші терміни виставлений на аукціон без зменшення стартової ціни.