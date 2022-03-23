Харківський авіазавод не може виконувати своє завдання - гендиректор

Харківський авіазавод скаржиться на відсутність кваліфікованого персоналу для повноцінної роботи підприємства. Про це розповів генеральний директор Олександр Кривоконь в інтерв'ю для ЗМІ. Керівник ДП "Харківське державне авіаційне виробниче підприємство" розповів про те, що в штаті заводу значиться понад півтори сотні професіоналів, однак працює всього кілька сотень.

За його словами, найбільшою проблемою є фактична відсутність фахівців, які при необхідності змогли б збирати літаки.

"Інші керівники, які говорили, що ми можемо щось будувати... Ми не зможемо нічого будувати сьогодні. У нас немає сьогодні тих людей, тієї кількості і тієї кваліфікації людей, які зможуть сьогодні будувати літаки", - сказав він.

Також він розповів, що сьогодні на підприємстві числиться 1580 осіб, але реально працює близько сотні фахівців.

"Зараз ми виводимо близько 400 осіб, що працюють на заводі. Це люди різного віку. Це обслуговуючий персонал, охорона, працівники житлово-комунальної сфери і близько ста виробничників, які працюють над завданням. А інша частина - понад тисячу осіб сьогодні перебувають на простої. Завод у нас знаходиться на простої. Ми працюємо офіційно 4 години на тиждень. За документами ми розуміємо, що 1600. А є ті 1600 або немає? Керівники цехів не знають своїх людей, вже і забули. І люди вже забули дорогу до заводу. Тому сьогодні це завдання - треба розібратися, які люди, скільки у нас їх є, які можуть вийти, які вже ніколи не вийдуть", - сказав Олександр Кривоконь.

Ситуацію робить ще складнішою те, що навіть з тих працівників, які нібито залишилися на ХДАВП, левову частку становлять пенсіонери (середній вік працівників 60 років), яким просто немає сенсу шукати іншу роботу. А молодші або професійні фахівці вже давно знайшли собі інші місця.

Таким чином, можна говорити, що почати в таких умовах, навіть при отриманні замовлень, серійне будівництво нових літаків підприємство не в змозі. Оскільки немає необхідної для виконання подібних замовлень кількості професійних фахівців.