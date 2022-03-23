Харківський авіазавод не може виконувати своє завдання - гендиректор

Харківський авіазавод скаржиться на відсутність кваліфікованого персоналу для повноцінної роботи підприємства. Про це розповів генеральний директор Олександр Кривоконь в інтерв'ю для ЗМІ. Керівник ДП "Харківське державне авіаційне виробниче підприємство" розповів про те, що в штаті заводу значиться понад півтори сотні професіоналів, однак працює всього кілька сотень.
За його словами, найбільшою проблемою є фактична відсутність фахівців, які при необхідності змогли б збирати літаки.
Також він розповів, що сьогодні на підприємстві числиться 1580 осіб, але реально працює близько сотні фахівців.
Ситуацію робить ще складнішою те, що навіть з тих працівників, які нібито залишилися на ХДАВП, левову частку становлять пенсіонери (середній вік працівників 60 років), яким просто немає сенсу шукати іншу роботу. А молодші або професійні фахівці вже давно знайшли собі інші місця.
Таким чином, можна говорити, що почати в таких умовах, навіть при отриманні замовлень, серійне будівництво нових літаків підприємство не в змозі. Оскільки немає необхідної для виконання подібних замовлень кількості професійних фахівців.
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