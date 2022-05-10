Вантажоперевезення - прибутковий сегмент «Укрзалізниці»

В «Укрзалізниці» заявили, що залізничні вантажні перевезення є єдиною прибутковою частиною бізнесу компанії. Згідно зі звітами, за перші десять місяців 2020 року дохід від вантажоперевезень УЗ склав 53 млрд гривень, а чистий прибуток - 9 млрд гривень. У четвертому кварталі планований прибуток складе рекордні 17,6 млрд гривень.

Інтенсивне зростання прибутку коштом вантажоперевезень стало можливим завдяки успішному менеджменту нового керівництва компанії на чолі з Володимиром Жмаком. Поліпшення диспетчеризації, усунення дефіциту локомотивів шляхом подовження плечей обслуговування дають істотне зростання обсягів вантажоперевезень і частки власних вагонів «Укрзалізниці».

Набагато гіршою є ситуація з пасажирськими перевезеннями. Вони є найбільш збитковим сегментом компанії. Відбувається це через велику заборгованість з боку місцевих бюджетів, які не поспішають виплачувати компенсацію за перевезення пільгових категорій пасажирів. За 10 місяців поточного року «Укрзалізниця» сумлінно виплатила до місцевих бюджетів 7,1 млрд податків, включаючи податок на землю. У свою чергу місцеві органи влади заборгували компанії 186,1 млн гривень.

Незважаючи ні на що, керівництво «Укрзалізниці» продовжує розвивати всі напрямки залізниці і реформувати компанію. Володимир Жмак має намір докласти максимум зусиль, щоб уже в цьому році «Укрзалізниця» навантажувала щодоби 1 млн тонн вантажів.