Гривня втрачає позиції перед вихідними: курс валют на 25 червня

09:03 25 червня Київ, Україна

Офіційний курс НБУ на 25 червня встановлений на рівні 27,46 грн/дол., таким чином нацвалюта втратила 19 копійок.

Офіційний курс:
100 USD США - 2745,89 (24 червня - 2727,37)

100 EUR - 3279,28 (24 червня - 3260,03)
 
Курс на міжбанку
На міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,53/27,56 грн/дол., до євро - на рівні 32,90/32,94 грн/євро.

Курс в попередній робочий день
Національний банк України на четвер, 24 червня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,27 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.
 