Гривня знизилася щодо долара та євро

12:22 09 листопада Київ, Україна

Курс гривні продемонстрував зниження на готівковому ринку до долара та євро наприкінці робочого тижня, згідно з даними моніторингу на четвер, 9 листопада. Середній курс долара підвищився на 5 копійок, досягнувши позначки 37,65 гривні, а курс євро зріс на 10 копійок, становивши 40,30 гривні.



В обмінних пунктах громадяни можуть купити долар за середньою ціною 37,15 грн, а євро - за 39,60 грн. На міжбанківському ринку курс долара залишається на рівні 36,03-36,05 (купівля-продаж), на 1 копійку нижче, ніж закриття попереднього дня.



Національний банк трохи збільшив офіційний курс долара на сьогодні після трьох днів падіння, встановлюючи його на рівні 36,0407 грн за 1 долар (+0,0036 грн). Курс євро в офіційному обміні становив 38,4518 грн за 1 євро (-0,0322 грн).