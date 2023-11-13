Гривня слабшає: офіційний курс знижується вже другий день поспіль

18:25 13 листопада Київ, Україна

Офіційний курс гривні продовжує знижуватись уже другий день поспіль, як повідомили у понеділок, 13 листопада. Українська валюта також поступилася позиціями на міжбанківському ринку.



Національний банк встановив офіційний курс долара на 13 листопада на рівні 36,1609 грн за 1 долар, що означає збільшення на 0,0830 грн. Курс євро також піднявся і становив 38,5945 гривні за 1 євро, збільшившись на 0,0525 грн.



На міжбанківському ринку американська валюта продовжила зростання, досягнувши 36,24-36,26 грн/долар (купівля-продаж), збільшившись на 12 копійок. На готівковому ринку долар також додав 5 копійок, досягнувши позначки 37,75 гривні за долар.