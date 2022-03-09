Гривня не втратить позицій на ринку - курс буде стабільним

Курс гривні залишиться стабільним, адже коливання на ринку незначні і ніяк не вплинуть на національну валюту. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Відповідно до думки чиновника, українська гривня не повинна серйозно "просісти" відносно іноземних валют до кінця 2020 року. Незважаючи на прогноз щодо стабільності національної валюти, на ринку все ж можливі незначні коливання. Однак при цьому курс кардинально не зміниться, і "долара по 32 гривні" не буде.

"Варто підготуватися до певних коливань. В цей час на ринку встановився своєрідний девальваційний тренд. Він може швидко змінитися на ревальваційний під впливом тих чи інших факторів. Знову ж таки, щоб всі зрозуміли, ключове завдання - обсяги цих коливань. Якщо це коливання плюс-мінус десять відсотків, то це нормально, допустимо. Ситуація зберігається спокійною, і панікувати не варто", - запевнив Сергій Марченко.

Міністр економіки наголосив на тому, що зараз не існує ніяких підстав для девальвації національної валюти та її падіння до співвідношення тридцяти двох гривень за долар. Немає підстав вважати, що відносини України з Міжнародним Валютним Фондом зміняться в гірший бік.