Гривня не буде дешевшати відносно долара

13:34 21 вересень Київ, Україна

Не дивлячись на низькі показники української економіки, фахівці не відзначають падіння валюти. Згідно з даними Міністерства фінансів України, у 2021 році за попередніми прогнозами, не планується зниження вартості гривні щодо долара.

Там очікують, що курс не вийде за межі 29,1 грн/$, як це заплановано в бюджеті наступного року. Про це міністр фінансів України Сергій Марченко сказав у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Є впевненість в тому, що Національний банк продовжить свою стабільну політику. Це перший чинник. Інший фактор - це макроекономіка. У зв'язку з локдауном у нас баланс експорту та імпорту вирівнявся в цьому році. У наступному році він зміниться на користь імпорту, але ми бачимо можливість перекрити коштом інших джерел недолік валюти. Тому я не бачу особливих ризиків в частині стабільної валютно-курсової політики. Я вважаю, що волатильність (мінливість курсу) незначна і курс буде коливатися в нинішніх рамках", - сказав Марченко.

Кабінет Міністрів 18 вересня представив бюджет країни на 2021 Верховній Раді. Серед головних нововведень - величезний дефіцит, недостатні витрати на медицину й освіту і скромні зростання зарплат.

В Україні курс долара, за оцінками Кабміну, в 2021 році досягне відмітки в 29 грн/$. Такий курс призведе до подорожчання приблизно кожного четвертого товару й продукту, який споживає українець.