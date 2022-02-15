Гривня буде змінювати свою вартість в обидва боки

11:50 24 вересень Київ, Україна

Валютний курс, що плаває, - саме таку стратегію у 2020 році прийняв Національний банк України (НБУ). Тому аналітики відзначають рух гривні в майбутньому в обидва боки.

"Повертаючись до ситуації з ринком, я думаю, що вона чисто тактична і люди домислюють. Моя позиція залишається в тому, що ми дотримуємося плаваючого валютного курсу, і гривня буде рухатися в обидва боки. Якщо я побачу, що з якихось причин це не відбувається, ви про це перші дізнаєтеся, я ж Twitter недарма завів", - сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

Сологуб додав, що зміна тактики НБУ на міжбанківському валютному ринку, ймовірно, пов'язана з кадровими змінами в Департаменті відкритих ринків. "Зміни в Департаменті відкритих ринків, напевно, вплинули на це, тому що люди по-іншому тактично це бачать. Я ж не стою над ними. Наше завдання - щоб ринок в обидва боки рухався", - уточнив він.

"Я можу сказати, що директор Департаменту відкритих ринків - це дуже важлива позиція, роботу свою директор департаменту робив добре, з моєї точки зору, його не потрібно було міняти", - підкреслив Сологуб.

Коментуючи ослаблення гривні на міжбанку протягом 12 днів (з 29 серпня по 15 вересня, з 27,555 грн/$1 до 28,105 грн/$1 - ІФ), заступник голови НБУ підкреслив, що в цьому випадку варто дивитися не на тривалість девальвації, а на її об’єм.

"Ринок повинен рухатися, повинна бути волатильність. Те, що він втрачав трохи копійок кожен день - окей, обсяги змін не такі великі", - зазначив він.

НБУ не міняв валютну політику плаваючого курсу і не планує штучно стримувати зміцнення гривні, якщо для цього складуться ринкові умови, заявив глава регулятора Кирило Шевченко.