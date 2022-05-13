ДПЗКУ порівняла покупку елітних іномарок із закупівлею канцелярії

19:31 10 серпня Київ, Україна

Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) пояснила придбання дорогих іномарок виробничою необхідністю, порівнявши покупку з оргтехнікою або канцелярським приладдям.



Про це повідомила пресслужба корпорації.

"...До складу АТ "ДПЗКУ" входить 53 філії, представлені в 22-х областях України. Тому оновлення транспортних засобів є такою ж виробничою необхідністю, як оргтехніка та канцелярське приладдя", - йдеться в повідомленні.

Раніше одне з українських ЗМІ опублікувало накази, нібито підписані керівником ДПЗКУ Андрієм Власенком, про покупку чотирьох нових іномарок.



Зокрема, мова йде про покупку Toyota Camry Prestige 2021 року директору Старокостянтинівського елеватора, Toyota Camry Hybrid Prestige+ 2021 року - директору Одеського зернового елеватора, а також двох позашляховиків Toyota Rav4 2021 року керівнику Великолепетиського елеватора.



ДПЗКУ: що необхідно знати

Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) - вертикально інтегрована компанія, яка проводить весь цикл робіт з зерновими і продуктами їхньої переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входить понад 50 філій в більш ніж 20 регіонах країни, їхня загальна робоча місткість становить 3,75 млн тонн сільгоспкультур.



В кінці липня суд обрав запобіжний захід колишньому керівнику філії ДПЗКУ, який підозрюється в заволодінні зерном більш ніж на 14,7 млн грн.