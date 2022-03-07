ДП "Львіввугілля" отримає зарплати частково

Затримка виплат шахтарям - одне з гострих питань, яке стоїть в Україні. Однак в цій справі намітився невеликий прогрес. Державна бюджетна програма «Реструктуризація вугільної галузі» перерахувала гроші на рахунки ДП "Львіввугілля".

З отриманих коштів виплачують 41% заробітної плати за травень 2021 промислово-виробничому персоналу шахт, що становить 26% від загального фонду зарплати за травень по підприємству.

Звертаємо увагу, що з бюджетних коштів буде виплачена зарплата тільки промислово-виробничого персоналу.

Після надходження коштів за реалізовану продукцію будуть здійснені виплати адмінперсоналу та непромисловій групі шахт, працівникам обслуговуючих відокремлених підрозділів, контрактникам, строковикам, а також виплачені лікарняні коштом підприємства та інше.