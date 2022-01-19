Держава зайнялася розвитком ІТ-сектора

Зеленський підписав указ про стимуляцію розвитку IT-сфери українського бізнесу та економіки. Тепер Кабмін зобов'язаний розробити та надати ВРУ законопроєкти, що стосуються цього питання, протягом 3 місяців.

Зеленський доручив Кабміну передбачити тимчасові податкові пільги на зарплати ІТ-фахівців для детінізації сфери оплати праці та підвищення конкурентоспроможності українських ІТ-компаній на зовнішньому ринку.

Також президент вимагає вдосконалити порядок слідчих дій під час кримінального провадження - для запобігання необґрунтованого втручання в роботу ІТ-компаній.

Крім цього, Кабмін повинен удосконалити процедури отримання іноземними ІТ-фахівцями дозволу на імміграцію в Україну, а їхніми роботодавцями - отримання дозволів на роботу іноземців.

Кабмін також повинен сприяти розвитку освіти у області інформаційних технологій та інтеграції кращих світових практик в систему підготовки ІТ-фахівців.

Як повідомлялося раніше, в український ІТ-бізнес в 2019 році вклали $ 544 млн інвестицій, що є рекордним значенням.