Держава виділить 12 млрд гривень бізнесу в Україні

11:27 13 жовтень Київ, Україна

Пресслужба Міністерства фінансів України опублікувала інформацію про статті Державного бюджету 2021 року. Згідно з даними, при розробці проєкту Держбюджету близько 12 млрд гривень було закладено для підтримки бізнесу в країні.

Фото: В 2021 году украинское правительство планирует поддержать бизнес деньгами

Зокрема, 10 млрд гривень спрямують на кредитні гарантії для спрощення доступу малого та середнього бізнесу до фінансового ресурсу шляхом часткового гарантування державою їхніх боргових зобов'язань.

Ще 2 млрд гривень підуть на компенсацію відсотків за кредитами для малого і середнього підприємництва:

  • створення нових і збереження наявних робочих місць;
  • зниження трудової міграції за кордон;
  • створення нового бізнесу;
  • створення кредитного портфеля до 30 млрд гривень.