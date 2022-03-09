Держава виділить 12 млрд гривень бізнесу в Україні

Пресслужба Міністерства фінансів України опублікувала інформацію про статті Державного бюджету 2021 року. Згідно з даними, при розробці проєкту Держбюджету близько 12 млрд гривень було закладено для підтримки бізнесу в країні.
Зокрема, 10 млрд гривень спрямують на кредитні гарантії для спрощення доступу малого та середнього бізнесу до фінансового ресурсу шляхом часткового гарантування державою їхніх боргових зобов'язань.
Ще 2 млрд гривень підуть на компенсацію відсотків за кредитами для малого і середнього підприємництва:
- створення нових і збереження наявних робочих місць;
- зниження трудової міграції за кордон;
- створення нового бізнесу;
- створення кредитного портфеля до 30 млрд гривень.
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