Держава виділила 300 млн на допомогу з безробіття

Безробіття в Україні продовжує наростати і коронакриза - перша причина цього. Однак держава намагається виплатити допомогу безробітним, а також дати компенсації бізнесменам.

За підсумками листопада, серед українців налічувалося 408,8 тис. безробітних, з яких допомогу від держави отримували 352,4 тис. Для порівняння, в листопаді 2019 року в Україні було зареєстровано 288,9 тис. безробітних, з яких допомогу від держави отримували 233 5 тис. осіб. Середній розмір цієї допомоги в минулому році склав 3443 грн.

Середній розмір допомоги по безробіттю в Україні в 2020 трохи коливався: високим він був у березні - 3954 грн. В цей же період 2019-го - 3180 грн. Низьким розмір виплат був в червні - 3491 грн. В аналогічний період минулого року він становив 2983 грн.

У червні 2020 року в Україні зареєстрували найбільшу кількість безробітних - 517,7 тис. осіб. З них допомогу отримували 432,6 тис. осіб. Для порівняння, в червні 2019-го безробітними були 287,1 тис. українців, з них допомогу отримували 233,1 тис. осіб.