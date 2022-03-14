Держава продовжує давати іпотеку під 7%

Державна програма «Доступна іпотека 7%» продовжує свою роботу. Згідно зі звітом Міністерства фінансів, вже 430 українських сімей оформили позику. При цьому 76,28% кредитованих клієнтів придбали житло на вторинному ринку, 23,72% - на первинному. Загальна сума виданих кредитів становить 365,3 млн гривень.

В цей час уповноважені банки розглядають 746 заявок на участь у програмі на загальну суму 649,6 млн грн, з яких 20,2% складає первинний ринок і 79,8% - вторинний.

У Програмі задіяні 23 регіони, в тому числі місто Київ. Згідно з поданими громадянами заявками на отримання кредитів, найактивнішими регіонами минулого тижня були:

місто Київ (36%)

Київська обл. (28,8%)

Харківська обл. (6,7%)

Львівська обл. (5,4%)

Рівненська обл. (4,4%).

Приріст у порівнянні з даними початку минулого тижня становить: