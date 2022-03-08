Держава допомагає аграрному сектору - Мінекономіки

Пресслужба Міністерства економіки опублікувала дані про підтримку аграрного сектора. Згідно з цифрами, фермерські господарства отримали 71,6 млн гривень підтримки від держави.

Відповідний розподіл коштів Мінекономіки затвердило за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств» для:

надання часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва за 2019 на загальну суму 24 400,5 тис. грн. Кошти отримають 460 фермерських господарств, які придбали 1152 одиниці техніки;

надання часткової компенсації вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію по 2019 на загальну суму 8 537,5 тис. грн. Кошти отримають 447 фермерських господарств, які придбали 3 368,4 тонни насіння;

надання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - знову фермерським господарствам - за жовтень-листопад 2019 на загальну суму 12 643,2 тис. грн. Кошти отримають 225 фермерських господарств;

надання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - іншим фермерським господарствам за жовтень-листопад 2019 на загальну суму 25 992,0 тис. грн. Кошти отримає 861 фермерське господарство.

«Для нас важливо, щоб в Україні розвивався малий і середній бізнес на селі. Фермерство сьогодні отримує від держави преференції і все більше зміцнює свої позиції на ринку. Ми забезпечили фермерам фінансову підтримку з багатьох напрямків. Крім того, фермери не обмежені в користуванні державною підтримкою, документи можна подавати за всіма програмами», - прокоментував міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Повідомляється, що за бюджетною програмою «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств» у 2020 році передбачено 380 млн грн. За бюджетною програмою "Фінансова підтримка на поворотній основі" (безпроцентні кредити) через Укрдержфонд передбачено 67 млн грн.