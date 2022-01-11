Держава частково погасить кредити сільгоспвиробників

За інформацією Міністерства економіки, на 25 серпня виробникам сільгосппродукції було виплачено 322,9 млн грн компенсацій за фактично сплачені відсотки за кредитами. При цьому сума кредиту, яку отримали підприємства агропромислового комплексу склала понад 20,3 млрд грн.

Відзначається, що 124,9 млн грн направили за фактично сплачені відсотки за користування кредитами за січень-червень, а 198 млн грн - за фактично сплачені відсотки за користування кредитами за січень-липень.

"Кошти отримали 2611 позичальників, які подали заявки до уповноважених банків", - говориться в повідомленні. "За програмою здешевлення кредитів аграрії можуть подавати заявки в 33 банку, серед яких як державні, так і приватні. Ми закликаємо аграріїв активно користуватися даною програмою, адже дешеві кредити є ефективним інструментом для підтримки і розвитку власного бізнесу ", - заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.

Загальний обсяг кредитів, залучений суб'єктами АПК, склав більш 20,3 млрд грн, з них пільгових (підлягають компенсації) - 8,3 млрд грн.

Середні процентні ставки банків, в які суб'єкти господарювання АПК залучали кредити, склали 14-16% річних.

У Мінекономіки нагадали, що на 2020 рік за бюджетною програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" за напрямом "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення" передбачено 1,2 млрд гривень.