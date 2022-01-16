Державний бюджет поповнився на 5% завдяки ЄСВ

15:22 09 вересень Київ, Україна

До державного бюджету за січень-серпень 2020 надійшло 185,2 млрд грн єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що на 4,9% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної Податкової Служби.

Державною податковою службою України за 8 місяців 2020 забезпечено надходження 185, 2 млрд грн єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Цей показник перевищує суму сплати єдиного внеску за січень - серпень минулого року на 4,9%, або на 8,6 млрд гривень.

У серпні 2020 року було забезпечено 22,7 млрд грн ЄСВ, на 3%, або на 0, 7 млрд грн більше серпня 2019. Як повідомляв Укрінформ, у січні-серпні 2019 надходження від ЄСВ становили 176, 6 млрд грн.