Державний бюджет 2021 планують прийняти в першому читанні

Народні депутати ніяк не могли приступити до розгляду Державного бюджету 2021 через пандемію коронавірусу. При цьому сьогодні Верховна Рада отримала рекомендації від бюджетного комітету.

Бюджетний комітет дав рекомендації нардепам щодо слухань, які присвячені Державному бюджету країни на 2021 рік. Зокрема, мова йде про те, щоб проєкт був прийнятий вже в першому читанні.

Уже відомо, що цей документ підтримали нардепи відразу з трьох фракцій - «Слуга народу», «Європейська солідарність», «Батьківщина». Згідно з нинішніми умовами, для того, щоб Бюджет був прийнятий в першому читанні, потрібно, щоб за нього проголосували більше ніж 226 депутатів. Розгляд Бюджету-2021 призначено на 5 листопада. Раніше повідомлялося, що держбюджет почав дотувати Пенсійний фонд.

Відомо, що держбюджет на боротьбі з контрабандою заробив майже 1 млрд гривень. За підсумками вересня місяця Державна митна служба України виручила в бюджет держави майже 1 млрд гривень завдяки блокуванню великих обсягів контрабанди.