Державні ветеринарні послуги у 2022 році подорожчали на 5%

17:18 10 лютий Київ, Україна

Послуги на лабораторні дослідження та клінічний огляд тварин, які надаються державними установами, з початку року зросли у ціні на 5%.



Причина подорожчання ветпослуг – збільшення прожиткового мінімуму в Україні з 1 січня 2022 року до 2393 грн. проти 2270 грн. минулого року.



Після підписання наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства No 395 від 25.02.2021 «Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 лютого 2013 року No 96» замість фіксованих цін у наказі No 96 були введені коефіцієнти, що множаться, мінімум (на 1 січня року).



Тоді перехід на нову систему на 66% підвищив вартість діагностичних досліджень, обов'язкових для свиней протягом профілактичного карантину перед/після переміщення, а клінічного огляду – на 19-283%, залежно від партії тварин. Цього року подорожчання не таке відчутне.



Хоча прожитковий мінімум збільшуватиметься протягом 2022 року ще двічі, вартість послуг, що надаються державними ветлікарнями та лабораторіями, не змінюватиметься до 1 січня 2023 року.