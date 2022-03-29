Державна митниця заробила в жовтні 36,36 млрд гривень

На сайті Державної митної служби України опубліковані дані про перерахування до державного бюджету. Згідно з цифрами, в жовтні відомство передало 36,35 млрд гривень.

«У жовтні Державна митна служба виконала план надходжень на 98,4% і перерахувала до держбюджету 36,35 млрд грн (план на жовтень склав 36,93 млрд)», - йдеться в повідомленні.

При цьому до загального фонду державного бюджету перераховано 29,97 млрд грн, до спеціального фонду - 6,38 млрд грн.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України на засіданні 28 жовтня призначив головою Державної митної служби генерального директора міжнародного аеропорту Бориспіль Павла Рябикіна.