Держстат опублікував оцінку падіння ВВП В Україні

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в третьому кварталі 2020 року склало 3,5% до аналогічного періоду 2019 року, тоді як у другому кварталі спад дорівнював 11,4%, а в першому - 1,3%, таку попередню оцінку опублікував Держстат в понеділок.

Відповідно до неї, щодо другого кварталу цього року ВВП в третьому кварталі виріс (з урахуванням сезонного фактора) на 8,5%.

За даними статистичного відомства, зростання ВВП в четвертому кварталі 2019 року склало 1,5%, в третьому - 3,9%, у другому - 4,7% і в першому кварталі - 2,9%.

Мінекономіки на початку листопада оцінило падіння ВВП України в третьому кварталі цього року в 3,6%, а в цілому за дев'ять місяців - в 5,5% і підтвердило прогноз спаду економіки в 2020 році на 4,8%.

Нацбанк в жовтні оцінив зниження ВВП країни в третьому кварталі 2020 року на рівні 6,2% і зберіг прогноз падіння економіки за підсумками поточного року 6%.