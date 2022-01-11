Держмитниця прозвітувала про експорт деревини за 2021 рік

08:19 11 січень Київ, Україна

Експорт лісоматеріалів та виробів з дерева за 2021 рік виріс практично вдвічі. Згідно зі статистикою Державної митної служби, Україна поставила продукцію на суму до 2,01 мільярда доларів, що вище попереднього показника на 42,1%.



Зазначається, що найбільше Україна експортувала розпиляні матеріали (+34,9%) – до 0,69 мільярда доларів.



Слід зазначити, що йдеться про експорт товарів, що належать до групи №44 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) «Дерево та вироби з деревини, деревне вугілля».



Окремо уточнюються поставки українських плит деревостружкових, що призвело до суми в 110,9 мільйонів доларів (у 2 рази вище попереднього показника), плит деревоволокнистих на суму 76,4 мільйонів доларів, дров на суму 123,8 мільйонів доларів, а вугілля деревного на суму 74 мільйони доларів.



Зазначається також і зростання імпорту в Україну продукції, що відповідає групі товарів УКТ ЗЕД №44 — на 41,2% більше, ніж у 2020 році, що у грошовому вимірі становило близько 430 мільйонів доларів.



Найбільше імпортовано плит деревоволокнистих (205,9 мільйонів доларів), виробів столярних та теслярських (32,9 мільйонів доларів) та листів фанери (51,4 мільйона доларів).



За підсумками року, як заявляють у Держтамслужбі, позитивне сальдо від торгівлі деревиною досягло 1,58 мільярда доларів, а це на 43,2% більше, ніж у 2020 році.

У цілому нині, торгівля зазначеними товарами стала країни сьомим за рахунком, якщо відштовхуватися від обсягів валютної виручки.