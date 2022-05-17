Держстат заявив про скорочення дефіциту зовнішньої торгівлі на 70%

Державна служба статистики опублікувала дані по дефіциту зовнішньої торгівлі України. Згідно з цифрами, від'ємне сальдо скоротилося на 70%. У цифровому еквіваленті - це $3,35 млрд. Для порівняння дефіцит в 2019 році становив $8,5 млрд.

Згідно з даними Держстату, експорт товарів з України за звітний період у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року скоротився на 4,8% - до $39,63 млрд, імпорт - на 14,3%, до $42,98 млрд.

Держстат уточнює, що в жовтні в порівнянні з вереснем 2020 року сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 3% - до $4,23 млрд, а обсяг імпорту - на 1%, до $4,49 млрд. Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в жовтні 2020 року також ще було негативним і склало $258,2 млн, що краще за показник попереднього місяця ($339,5 млн).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-жовтні поточного року склав 0,92 (у січні-жовтні 2019 року - 0,83). Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 231 країни світу.