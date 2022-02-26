Держстат: за час карантину реальна заробітна плата в Україні зросла на 19,7%

Попри локдауни, за цей важкий рік пандемії коронавірусу заробітна плата в Україні продовжила зростати. Як повідомляє Державна служба статистики (Держстат), в квітні поточного року реальна заробітна плата українців виросла на 19,7% в порівнянні з квітнем 2020 року, а в порівнянні з березнем поточного року - скоротилася на 1,2%.

Як зазначив Держстат, середня номінальна заробітна плата штатних працівників в квітні 2021 року порівняно з березнем 2021 збільшилася на 0,5%, а в річному вимірі зросла на 29,8%, склавши 13543 грн, що в 2,3 раза вище рівня мінімальної зарплати (6000 грн). Відомство уточнило, що в березні 2021 року середня номінальна заробітна плата штатних працівників становила 13612 грн, в лютому - 12549 грн, в січні - 12337 грн, тоді як в грудні 2020 року - 14179 грн.

За даними статвідомства, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників у квітні поточного року до квітня 2020 спостерігалося в Тернопільській (на 48,6%), Чернівецькій (на 43,2%), Івано-Франківській (на 40,7%), Волинській (на 38,9%), Львівській (на 34,9%), Харківській (на 34,2%), Закарпатській (на 33,8%), Рівненській (на 33%), Хмельницькій (на 32,8% ), Житомирській (на 30,2%) областях, м. Київ (на 33,7%).

Найвищий рівень середньої зарплати в минулому місяці зафіксовано в Києві - 20422 грн, найнижчий в Херсонській області - 10647 грн.

У квітні 2021 року порівняно з аналогічним місяцем 2020 року заробітна плата зросла:

в сфері тимчасового розміщення та організації харчування на 99,4%,

в сфері охорони здоров'я - на 66,8%,

в сфері операцій з нерухомістю - на 52,5%,

інформації та телекомунікацій - на 48%,

професійної, наукової і технічної діяльності - на 47,8%,

в сфері мистецтва, спорту і розваг - на 38%,

в будівництві - на 32,9%,

освіті - на 30,7%,

промисловості - на 26,8%,

на підприємствах транспорту, поштової та кур'єрської служби - на 22,9%,

в сільському і лісовому господарстві - на 22,8%,

в сфері гуртової та роздрібної торгівлі - на 22,1%.

Держстат нагадує, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, м.Севастополь, частини Донецької і Луганської областей.