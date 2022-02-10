Держстат: ВВП України впав на 11%

17:22 18 вересень Київ, Україна

У порівнянні з 2019 роком, валовий внутрішній продукт (ВВП) України за період з квітня по червень 2020 року впав на 11,4%.

Про це повідомила Державна служба статистики (Держстат).



I квартал

Так, падіння ВВП у першому кварталі 2020 року склало 1,3%, тоді як в четвертому кварталі 2019 року спостерігалося зростання 1,5%, в третьому - 3,9%, у другому - 4,7% і в першому кварталі - 2,9%.



Як повідомляв Держстат, реальний ВВП у квітні-червні (з урахуванням сезонного фактора) знизився на 9,9% в порівнянні з першим кварталом поточного року.



II квартал

Згідно з даними Держстату, номінальний ВВП у другому кварталі 2020 року склав 867,8 млрд грн, а в розрахунку на одну людину - 20744 грн, зміна дефлятора - 5%



Мінекономіки на початку серпня оцінило падіння ВВП України в другому кварталі цього року в 11%, так само як і Нацбанк, а в цілому за перше півріччя - в 6,5%. Міністерство, як і уряд, утримує прогноз спаду ВВП в цьому році на 4,8% і очікує його відновлення на 4,6% в наступному році.



НБУ очікує уповільнення спаду в третьому кварталі до 7,4%, в четвертому кварталі - до 3,8%, в цілому прогнозуючи зниження ВВП за підсумками цього року в 6%, а в наступному році очікує його зростання на 4%.