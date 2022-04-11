Держстат України: населення заборгувало за ЖКГ майже 70 млрд грн

Державна служба статистики України надала дані по боргах українців. Відповідно до звітності, борги по житлово-комунальних послугах в країні ростуть і вже досягнули 68,9 млрд гривень.
За даними статистичного відомства, станом на 31 травня борги українців склали:
- 26 млрд грн - за поставку і розподіл природного газу;
- 22,7 млрд грн - за поставку теплової енергії та гарячої води;
- 6,3 млрд грн - за централізоване водопостачання та водовідведення;
- 5,4 млрд грн - за керування багатоквартирним будинком;
- 1,2 млрд грн - за поводження з побутовими відходами;
- 7,3 млрд грн - за поставку і розподіл електричної енергії.
Варто зазначити, що станом на кінець квітня борги за комунальні послуги були ще більше - 74,3 мільярда гривень.
Нагадаємо, з 6 липня найбільш популярні банки в Україні почали автоматично списувати кошти українців за борги за комуналку і інші штрафи. Кабмін очікує зростання тарифів на опалення і гарячу воду в цьому році на третину, а у 2022 році - ще на 6%.
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