Держстат України: населення заборгувало за ЖКГ майже 70 млрд грн

Державна служба статистики України надала дані по боргах українців. Відповідно до звітності, борги по житлово-комунальних послугах в країні ростуть і вже досягнули 68,9 млрд гривень.

За даними статистичного відомства, станом на 31 травня борги українців склали:

26 млрд грн - за поставку і розподіл природного газу;

- за поставку і розподіл природного газу; 22,7 млрд грн - за поставку теплової енергії та гарячої води;

6,3 млрд грн - за централізоване водопостачання та водовідведення;

5,4 млрд грн - за керування багатоквартирним будинком;

1,2 млрд грн - за поводження з побутовими відходами;

7,3 млрд грн - за поставку і розподіл електричної енергії.

Варто зазначити, що станом на кінець квітня борги за комунальні послуги були ще більше - 74,3 мільярда гривень.

Нагадаємо, з 6 липня найбільш популярні банки в Україні почали автоматично списувати кошти українців за борги за комуналку і інші штрафи. Кабмін очікує зростання тарифів на опалення і гарячу воду в цьому році на третину, а у 2022 році - ще на 6%.