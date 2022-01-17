Держстат розповів, в яких регіонах українці отримують високі зарплати

За даними Державної служби статистики, за перший квартал 2021 року середньомісячна зарплата штатного працівника в Києві склала 18 тисяч 722 гривні. Така заробітна плата на 45,9% вища, ніж в цілому по країні (12 тис. 835 грн).

Також високий показник середнього рівня зарплати по країні в Донецькій області - 14 тис. 306 грн, у Київській області - 12 тис. 946 грн, у Дніпропетровській - 12 тис. 914 грн і Запорізькій - 12 тис. 897 грн.

Найменші середні зарплати отримують в Кіровоградській області - 10 тис. 132 грн, що на 78,9% менше, ніж по всій країні.

За підсумками березня 2021 року в Україні спостерігається зростання реальної зарплати українців. Про це свідчать дані Державної служби статистики України. Так, в порівнянні з березнем 2020 року в поточному році рівень зарплати став більше на 9,5%. При цьому, якщо порівнювати показники за лютий і березень 2021 року, то в перший місяць весни зарплата також зросла на 6,7%.

Нагадаємо, що близько двох третин українських компаній і підприємств планують підвищити зарплати протягом наступних 12 місяців.