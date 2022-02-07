Держстат розповів про підвищення цін на бакалію

Державна служба статистики розповіла про підвищення цін в Україні на основні бакалійні товари. Так, за минулий рік (квітень 2020-квітень 2021) більшість продуктів подорожчала. Подешевшало на 16% тільки пшоно - його ціна зафіксована на рівні 18,45 грн/кг.

З квітня минулого року гречана крупа подорожчала на 15,8% і в квітні 2021 в середньому по Україні продавалася по 41,02 грн за кг, рис за цей період виріс в ціні на 13,7% (до 26,61 грн за кг), манна крупа - на 28,9% (до 17,65 грн за кг), ячна - на 31,2% (до 15,13 грн за кг). З круп порівнянні з квітнем минулого року подешевшало тільки пшоно: на 16,0% (до 18,45 грн за кг).

Ціна на хліб з пшеничного борошна вищого ґатунку в квітні 2021 середньому становила 29,51 грн за 1 кг (на 20,9% більше, ніж роком раніше); на хліб із пшеничного борошна першого сорту - 23,50 грн за 1 кг (на 18,3% більше); на хліб із житнього і житньо-пшеничного - 24,48 грн за 1 кг (на 16,7% більше); батона - 16,11 грн за 0,5 кг (на 15,6% більше).

Макаронні вироби з м'яких сортів пшениці за вказаний період подорожчали на 23,4% (до 23,25 грн за кг в квітні 2021), борошно пшеничне - на 24,9% (до 14,49 грн за кг), цукор - на 68,1% (до 25,63 грн за кг), соняшникова олія - на 68,8% (до 58,05 грн за 1 л).